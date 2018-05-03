Детскую площадку отремонтировали городские службы

Городские службы отремонтировали детскую площадку по Варшавскому шоссе возле четвертого корпуса дома №131 после обращения местного жителя на столичный портал «Наш город».

Сообщение от пользователя Вячеслава Злобина поступило на сайт в понедельник, 30 апреля. Он указал что ограждение детской площадки сломано. К обращению была прикреплена фотография, на которой была видна неисправность.

Ответ от имени главы управы Чертанова Южного Николая Щербакова поступил на сайт уже в четверг, 3 мая. В нем Николай Щербаков отметил, что все необходимые работы проведены, и детская площадка приведена в норму.

— Работы по восстановлению ограждения на детской площадке выполнены. Игровой комплекс в удовлетворительном состоянии, — сообщил глава управы и прикрепил фотографию отремонтированной площадки.