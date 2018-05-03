Ещё
Детскую площадку отремонтировали городские службы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детскую площадку отремонтировали городские службы 

Управа района Чертаново Южное города Москвы 43 минуты назад
Фото: Чертаново Южное
Городские службы отремонтировали детскую площадку по Варшавскому шоссе возле четвертого корпуса дома №131 после обращения местного жителя на столичный портал «Наш город».
Сообщение от пользователя Вячеслава Злобина поступило на сайт в понедельник, 30 апреля. Он указал что ограждение детской площадки сломано. К обращению была прикреплена фотография, на которой была видна неисправность.
Ответ от имени главы управы Чертанова Южного Николая Щербакова поступил на сайт уже в четверг, 3 мая. В нем Николай Щербаков отметил, что все необходимые работы проведены, и детская площадка приведена в норму.
— Работы по восстановлению ограждения на детской площадке выполнены. Игровой комплекс в удовлетворительном состоянии, — сообщил глава управы и прикрепил фотографию отремонтированной площадки.
Управа района Чертаново Южное города Москвы: последние новости
Десятиклассники школы №1245 рассказали ученикам начальной школы о первой помощи Команда соцработников представит ЮАО на городском профессиональном конкурсе Проект «Московское долголетие» запустился в центре «Виктория»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки398
Windows сломал компьютеры по всему миру70
Популярный российский блогер найден мертвым134
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня19
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе146
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Другое
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение