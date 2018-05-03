10 тыс. представителей бизнеса подключились к обсуждению цифровой стратегии Москвы

К обсуждению цифровой стратегии Москвы «Умный город» подключилось порядка 10 тысяч представителей бизнес-сообщества, полученные идеи будут учтены в финальной версии документа, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

«Завершился первый этап совместной работы департамента информационных технологий города Москвы, экспертов и бизнеса над цифровой стратегией столицы «Умный город» 2030. Участники обсуждения делились своим представлением о том, какой может стать Москва через 12 лет. За 20 дней обсуждения к работе подключилось порядка 10 тысяч представителей бизнес-сообщества», — говорится в сообщении.

Участники более 2 тысяч раз скачали презентации проекта и другие документы. Наиболее активное обсуждение вызвал раздел «развитие цифровой мобильности», предполагающий оплату биометрией, автопилот и объединение всех видов общественного транспорта в единую систему в концепции MaaS (mobility as a service).

Комментарии, предложения и замечания, полученные по итогам первого этапа, будут учтены в финальной версии документа. Проверить, как именно использовались полученные идеи, можно будет на третьем этапе обсуждения стратегии, который начнется в середине мая на площадке отраслевого агрегатора ICT.Moscow.

1 мая начался второй этап работы над цифровой стратегией Москвы «Умный город» 2030. Перед обсуждением отраслевой части стратегии экспертному сообществу предложили ознакомиться с интересными наработками некоторых зарубежных мегаполисов, а также с подходом к формированию умного города на федеральном уровне.

Столичная стратегия «Умный город» 2030 определит цели, задачи и направления дальнейшего развития Москвы как умного города будущего. При этом в отличие от традиционных отраслевых стратегий, новый документ не будет замкнут на одной сфере (ИКТ) и подразумевает взаимосвязанное развитие всех отраслей в городе. Стратегической целью является формирование инновационного города, в котором применяются цифровые технологии для повышения уровня жизни людей, эффективности деятельности и услуг, удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений горожан.