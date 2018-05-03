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Псковские общественники сообщили в посольство Азербайджана имена шести погибших в «Дулаг-100» граждан
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Псковские общественники сообщили в посольство Азербайджана имена шести погибших в «Дулаг-100» граждан 

Псковская губерния 2 часа назад
Российская общественная организация «Союз женщин России» сообщила посольству Азербайджана в России данные шести азербайджанцев, погибших в годы Второй мировой войны в немецком концлагере «Дулаг-100» под Псковом. Как пишет «Кавказский узел» Останки шестерых военнослужащих-азербайджанцев были обнаружены в Псковской области и идентифицированы специалистами с помощью сотрудников псковского отделения общественной организации «Союз женщин России»Активисты передали данные о погибших в плену посольству Азербайджана в России, чтобы по возможности разыскать их родственников. В соотвествии со списком, который получили дипломаты, среди идентифицированных, значатся Сатар Гуреев, 1913 года рождения, Павел Маликов, 1923 года рождения, из Баку, Джафар Мамедов 1920 года рождения, из Шеки, Пирверди Мустафаев 1915 года рождения, из Газахского района, Наджаф Наджафов 1917 года рождения и Гуриев Сафтар (Гядабей), сообщил 2 мая «Спутник-Азербайджан». «Дулаг 100» — немецкий пересыльный лагерь для военнопленных и гражданских лиц, располагавшийся близ города Порхова в Псковской области и функционировавший с 1941 по 1944 год. Предположительное число погибших и захороненных в нем пленных достигает 85 тысяч человек, установлены имена примерно одной тысячи человек. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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