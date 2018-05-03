Новейший ракетный комплекс «Кинжал» впервые продемонстрируют на параде Победы 

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Впервые в параде Победы на Красной площади примут участие истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом «Кинжал».
— В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57 (проект ПАК ФА, истребитель пятого поколения), Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», — сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Вместе с тем, на параде можно будет увидеть зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы, отмечает РИА Новости.
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