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В Минске горе-эксбиционист угодил под стражу после неудачной демонстрации гениталий возле церкви сотруднице милиции
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В Минске горе-эксбиционист угодил под стражу после неудачной демонстрации гениталий возле церкви сотруднице милиции 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
В Минске задержали эксбициониста, который выбежал голым из-за церкви, чтобы продемонстрировать свое мужское достоинство проходившей мимо женщине. На беду, она оказалась сотрудником милиции в штатском.
Курьезный случай произошел 2 мая около 20:00. У сотрудницы ГУВД Мингорисполкома был выходной, и она проходила по улице Притыцкого мимо православного храма. Неожиданно из-за угла к ней выбежал мужчина в одних кроссовках, пытаясь смутить ее демонстрацией своего полового органа, сообщает
ведомства.
Женщина не растерялась и быстро сообщила о произошедшем коллегам, дежурившим неподалеку. Они прибыли на место события и скрутили хулигана. Его одежда была спрятана в кустах возле церкви, и когда он ее надел, его отвезли в отделение милиции для разбирательства.
Мужчина пояснил, что в Минск он приехал отдохнуть. Теперь туристу грозит до трех лет лишения свободы по статье о хулиганстве, уголовное дело по которой возбудили в отношении него.
Уже известно, что ранее против эксгибициониста уголовных дел не заводили. Вместе с тем его неоднократно привлекали к ответственности по административным статьям, в основном за нарушения правил дорожного движения, а также однажды за неявку в военный комиссариат.
Эксгибиционизм — форма отклоняющегося сексуального поведения, когда сексуальное удовлетворение достигается путем демонстрации половых органов незнакомым лицам, обычно противоположного пола, а также в публичных местах. Как правило, эксгибиционист не рассчитывает на продолжение контакта или завязывание отношений.
Различают ложный и истинный эксгибиционизм. При ложном эксгибиционизме обнажение является хулиганским действием. Истинный эксгибиционизм является заболеванием.
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