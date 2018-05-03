В Минске горе-эксбиционист угодил под стражу после неудачной демонстрации гениталий возле церкви сотруднице милиции

Минске задержали эксбициониста, который выбежал голым из-за церкви, чтобы продемонстрировать свое мужское достоинство проходившей мимо женщине. На беду, она оказалась сотрудником милиции в штатском.

Курьезный случай произошел 2 мая около 20:00. У сотрудницы ГУВД Мингорисполкома был выходной, и она проходила по улице Притыцкого мимо православного храма. Неожиданно из-за угла к ней выбежал мужчина в одних кроссовках, пытаясь смутить ее демонстрацией своего полового органа, сообщает

ведомства.

Женщина не растерялась и быстро сообщила о произошедшем коллегам, дежурившим неподалеку. Они прибыли на место события и скрутили хулигана. Его одежда была спрятана в кустах возле церкви, и когда он ее надел, его отвезли в отделение милиции для разбирательства.

Мужчина пояснил, что в Минск он приехал отдохнуть. Теперь туристу грозит до трех лет лишения свободы по статье о хулиганстве, уголовное дело по которой возбудили в отношении него.

Уже известно, что ранее против эксгибициониста уголовных дел не заводили. Вместе с тем его неоднократно привлекали к ответственности по административным статьям, в основном за нарушения правил дорожного движения, а также однажды за неявку в военный комиссариат.

Эксгибиционизм — форма отклоняющегося сексуального поведения, когда сексуальное удовлетворение достигается путем демонстрации половых органов незнакомым лицам, обычно противоположного пола, а также в публичных местах. Как правило, эксгибиционист не рассчитывает на продолжение контакта или завязывание отношений.

Различают ложный и истинный эксгибиционизм. При ложном эксгибиционизме обнажение является хулиганским действием. Истинный эксгибиционизм является заболеванием.