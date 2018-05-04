Жителей района ждут на встрече с писательницей в Московском доме книги 

В Московском доме книги состоится встреча с писательницей и сценаристкой Мариной Вишневецкой. Всех желающих ждут 10 мая.
На официальном сайте учреждения сообщили, что на мероприятии гости обсудят выход новой книги писательницы, которая посвящена жизни и неповторимости времени.
Все желающие смогут задать вопросы Марине Вишневецкой. Отметим, что она написала более 30 сценариев к анимационным и документальны фильмам и является лауреатом многих российских конкурсов.
Вход свободный.
Пообщаться с писательницей и обсудить ее новое произведение можно будет в 18:00 по адресу: улица Новый Арбат, дом 8.