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Жителей района ждут на встрече с писательницей в Московском доме книги
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Жителей района ждут на встрече с писательницей в Московском доме книги 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Московском доме книги состоится встреча с писательницей и сценаристкой Мариной Вишневецкой. Всех желающих ждут 10 мая.
На официальном сайте учреждения сообщили, что на мероприятии гости обсудят выход новой книги писательницы, которая посвящена жизни и неповторимости времени.
Все желающие смогут задать вопросы Марине Вишневецкой. Отметим, что она написала более 30 сценариев к анимационным и документальны фильмам и является лауреатом многих российских конкурсов.
Вход свободный.
Пообщаться с писательницей и обсудить ее новое произведение можно будет в 18:00 по адресу: улица Новый Арбат, дом 8.
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