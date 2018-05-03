Василий Давжонак представил новую книгу о народных мстителях 

Полковник в отставке, участник партизанского движения в Белоруссии — он знает предмет, как говорится, не понаслышке. Его очередная книга «Уходили в поход партизаны» была представлена недавно читателям в столице партизанского края — в Россонах, на Витебщине.
Каждая страница книги — это память о поколениях, которые защищали нашу большую многонациональную страну. Много приведено биографий защитников и примеров их подвигов, рассказов о партизанах и их командирах, многих из них Василий Петрович знал лично. Он и сейчас посещает места, где партизанил, служил на границе, ежегодно встречается с пограничниками…
Автор пишет о себе, малой родине — Минщине, о зарождении 5 июля 1941 года подпольного и партизанского движения в плещеницком лесном крае — Каменской пуще, вокруг деревни Дальковичи… Отдельная глава посвящена подвигам пограничников. В первые дни войны обессмертили себя защитники границы, ставшие Героями Советского Союза (посмертно), Алексей Лопатин, Федор Морин, Алексей Новиков, Виктор Усов, Феодосий Кириченко. В Гродно воздвигнут мемориал «Граница в огне» в память о подвиге пограничников на западных рубежах Советского Союза в июне 1941 года.
Именно пограничникам — участникам партизанского движения в Белоруссии — посвящена главная часть книги. Более 1500 воинов в зеленых фуражках сражались с врагом в составе партизанских групп, отрядов и бригад. Одна из них носила гордое название «Чекист». За активные боевые действия и умелое руководство бригадой Герасим Кирпич награжден несколькими орденами и удостоен звания почетного гражданина города Шклов.
Всего в партизанских соединениях Минской области сражались свыше 900 комсомольско-молодежных диверсионных групп и почти 200 групп снайперов. Насколько активна была их боевая деятельность, можно судить по конкретным примерам. Подрывник-комсомолец Федор Бачило лично пустил под откос 28 железнодорожных эшелонов, Василий Шутов уничтожил 13 поездов, Константин Пармон — 12, Петр Бачаров — 9. Подробно автор пишет о разгроме плещеницкого гарнизона фашистов 17 августа 1943 года и немецкого гарнизона на станции Славная Витебской области 28 августа 1942 года в самый критический момент начала Сталинградской битвы. В результате было остановлено движение поездов врага на 8 дней и прекращено снабжение группы армий «Центр». В этой боевой операции партизан участвовали 1270 бойцов, среди них юный разведчик Алексей Лукашевич. 13 ноября 1943 года он попал в засаду, был тяжело ранен и последней гранатой подорвал себя и гитлеровцев. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.