Василий Давжонак представил новую книгу о народных мстителях

Полковник в отставке, участник партизанского движения в Белоруссии — он знает предмет, как говорится, не понаслышке. Его очередная книга «Уходили в поход партизаны» была представлена недавно читателям в столице партизанского края — в Россонах, на Витебщине.

Каждая страница книги — это память о поколениях, которые защищали нашу большую многонациональную страну. Много приведено биографий защитников и примеров их подвигов, рассказов о партизанах и их командирах, многих из них Василий Петрович знал лично. Он и сейчас посещает места, где партизанил, служил на границе, ежегодно встречается с пограничниками…

Автор пишет о себе, малой родине — Минщине, о зарождении 5 июля 1941 года подпольного и партизанского движения в плещеницком лесном крае — Каменской пуще, вокруг деревни Дальковичи… Отдельная глава посвящена подвигам пограничников. В первые дни войны обессмертили себя защитники границы, ставшие Героями Советского Союза (посмертно), Алексей Лопатин , Федор Морин, Алексей Новиков , Виктор Усов, Феодосий Кириченко. В Гродно воздвигнут мемориал «Граница в огне» в память о подвиге пограничников на западных рубежах Советского Союза в июне 1941 года.

Именно пограничникам — участникам партизанского движения в Белоруссии — посвящена главная часть книги. Более 1500 воинов в зеленых фуражках сражались с врагом в составе партизанских групп, отрядов и бригад. Одна из них носила гордое название «Чекист». За активные боевые действия и умелое руководство бригадой Герасим Кирпич награжден несколькими орденами и удостоен звания почетного гражданина города Шклов