«Сердца Волги» застучит в Саратове накануне Дня Победы

Запуск одно из самых высоких фонтанов Поволжья состоится на набережной Космонавтов 4 мая.

Валерий Радаев. Напомним, светомузыкальный объект торжественно был открыт в 2017 году. На церемонии запуска фонтана присутствовал лично губернатор Саратовской области

Состоящий из 13 водных струй фонтан программируется под любую музыкальную композицию, причем — с световой подсветкой.