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«Сердца Волги» застучит в Саратове накануне Дня Победы
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«Сердца Волги» застучит в Саратове накануне Дня Победы 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Запуск одно из самых высоких фонтанов Поволжья состоится на набережной Космонавтов 4 мая.
Напомним, светомузыкальный объект торжественно был открыт в 2017 году. На церемонии запуска фонтана присутствовал лично губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Состоящий из 13 водных струй фонтан программируется под любую музыкальную композицию, причем — с световой подсветкой.
«Сердце Волги» будет запущено вечером, после праздничного концерта, который начнется уже в 20.30. В мэрии Саратова нашему интернет-изданию сообщили, что работать полюбившийся горожанам светомузыкальный объект будет каждый день с 20.00 до 22.00. А вот «играть» он будет исключительно по пятницам и субботам.
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