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Автобусному маршруту площадь Революции — Волгарь присвоили № 80
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Автобусному маршруту площадь Революции — Волгарь присвоили № 80 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Мэрия Самары изменила реестр муниципальных автобусных маршрутов. В него включили направление площадь Революции — микрорайон Волгарь.
— Маршрут получил № 80. Он будет курсировать по улицам Осетинской, Казачьей, Шоссейной, Главной, Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской и Куйбышева и в обратном направлении, — говорится в постановлении администрации.
Запуск маршрута анонсировали еще в апреле. По информации городских властей, на нем будет работать один автобус малой вместимости.
В конце февраля для жителей микрорайона «Волгарь» также организовали интермодальные перевозки: до железнодорожной платформы Красный Кряжок и обратно. Время в пути составляет 16–20 минут. Рейсы состыкованы по времени отправления и прибытия электричек. Стоимость проезда в автобусе — 25 рублей.
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