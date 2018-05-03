Автобусному маршруту площадь Революции — Волгарь присвоили № 80

Мэрия Самары изменила реестр муниципальных автобусных маршрутов. В него включили направление площадь Революции — микрорайон Волгарь.

— Маршрут получил № 80. Он будет курсировать по улицам Осетинской, Казачьей, Шоссейной, Главной, Водников, Крупской, Алексея Толстого , Пионерской и Куйбышева и в обратном направлении, — говорится в постановлении администрации.

Запуск маршрута анонсировали еще в апреле. По информации городских властей, на нем будет работать один автобус малой вместимости.

В конце февраля для жителей микрорайона «Волгарь» также организовали интермодальные перевозки: до железнодорожной платформы Красный Кряжок и обратно. Время в пути составляет 16–20 минут. Рейсы состыкованы по времени отправления и прибытия электричек. Стоимость проезда в автобусе — 25 рублей.