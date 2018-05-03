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Девелопмент в пяти измерениях
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Девелопмент в пяти измерениях 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Одиннадцать новых кварталов, которые планируется построить в Москве по программе реновации, спроектированы при помощи технологий информационного моделирования, и это хорошо. Но, как уже неоднократно отмечала Business FM, BIM-технологии могут применяться не только в проектировании, но и на всех этапах — от анализа земельного участка и создания проекта до передачи готового объекта заказчику.
Как почти об эталонном образце исполнительный директор Radius Group Захар Вальков предлагает говорить о 5D-моделировании.
Захар Вальков исполнительный директор Radius Group «Почему 5D? По сути, это пять измерений — когда мы трехмерную модель здания насыщаем бюджетами и сроками, таким образом, дополняя ее еще двумя измерениями — временем и финансами. С точки зрения практической пользы для девелопмента, это всесторонний контроль с совершенно беспрецедентными возможностями анализа проекта, причем на разных этапах — как на этапе проектирования, так и на этапе строительства, так и с точки зрения контроля графика реализации проекта, изменения бюджета проектов и, естественно, изменения проекта как такового. То есть, в первую очередь, это контролирующие функции, которые позволяют девелоперу брать на себя чуть больше рисков и реализовывать проекты в рамках бюджета».
Услышав про график реализации, бюджетные рамки и снижающиеся риски, девелоперы жилого сегмента в преддверии ужесточений, которые вступают в силу с 1 июля, точно должны навострить уши. Скептикам на заметку: с применением разработки Radius InSite, основанной на 5D-моделировании, построен крупнейший в России РЦ «Леруа Мерлен» площадью 100 тысяч квадратных метров. Здание удалось возвести не просто в рамках изначального бюджета, но даже с экономией на этапе проектирования на 3%, а на этапе строительства — на 1,5-2%, и вдобавок на месяц раньше запланированного срока.
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