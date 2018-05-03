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Суд обязал пускать на Мамаев курган семьи с детскими колясками
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Суд обязал пускать на Мамаев курган семьи с детскими колясками 

Legal.Report 2 часа назад
Фото: Legal.Report
В Волгоградской области суд предписал музею «Сталинградская битва» разрешить посещение экспозиции семьями с детскими колясками.
В августе 2017 года один из посетителей приобрел билеты в музей на Мамаевом кургане. Однако когда он хотел пройти на территорию музея-заповедника с детской коляской, в которой находился маленький ребенок, его не пропустили. Сотрудники учреждения, сославшись на правила посещения музея, указали, что проход с коляской не разрешается.
Посетитель пожаловался в надзорные органы, которые пришли к выводу, что музей нарушает права маломобильных групп населения (к ним относятся и семьи с колясками). Учреждение было привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ и оштрафовано на 10 000 руб. Кроме того, ему было предписано устранить причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Музей подал иск в Арбитражный суд Волгоградской области, требуя признать постановление о штрафе и предписание незаконными и отменить их.
Суд, рассмотрев дело, отметил, что, приобретая билет на посещение музея, потребитель подтверждает факт заключения договора возмездного оказания услуг и присоединения к правилам посещения этого учреждения. Однако региональный закон об инвалидах и маломобильных гражданах требует обеспечения беспрепятственного доступа для этих лиц в том числе к объектам культуры и культурно-зрелищным сооружениям. А включение в правила посещения запрета на проход с колясками ущемляет права потребителя и ограничивает маломобильное население на доступ к культурным ценностям.
Поскольку доказательств, свидетельствующих о том, что заявителем приняты все возможные меры по недопущению нарушения требований закона, или о наличии обстоятельств непреодолимой силы, суду представлено не было, оснований для отмены решений надзорных органов арбитраж не нашел.
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