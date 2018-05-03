Вопрос включения лекарств в проект о санкциях не решен, заявила Скворцова

Отвечая на вопрос, ведет ли Минздравпредварительную работу по списку лекарств, которые могут попасть в этот перечень, она сказала: «Кто вообще сказал пока, что будет какой-то запрет на лекарства? Этот вопрос еще обсуждается».

По ее словам, конкретных решений по списку ответных мер пока не принято. «Законопроект обсуждается. Когда он будет принят, тогда, соответственно, и будут приниматься подзаконные акты правительства», — добавила Скворцова.

Он подчеркнула, что в целом перечень лекарств, завозимых в Россию из США, небольшой.