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Вопрос включения лекарств в проект о санкциях не решен, заявила Скворцова
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Вопрос включения лекарств в проект о санкциях не решен, заявила Скворцова 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. Вопрос о включении лекарств в список товаров, запрещенных к ввозу из США, не решен и пока лишь обсуждается, заявила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Отвечая на вопрос, ведет ли Минздравпредварительную работу по списку лекарств, которые могут попасть в этот перечень, она сказала: «Кто вообще сказал пока, что будет какой-то запрет на лекарства? Этот вопрос еще обсуждается».
По ее словам, конкретных решений по списку ответных мер пока не принято. «Законопроект обсуждается. Когда он будет принят, тогда, соответственно, и будут приниматься подзаконные акты правительства», — добавила Скворцова.
Он подчеркнула, что в целом перечень лекарств, завозимых в Россию из США, небольшой.
Законопроект, внесенный главами фракций и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, к которым присоединились и другие депутаты, разработан в целях принятия мер в ответ на санкции США и других стран, введенные против отдельных российских физических и юридических лиц. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
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