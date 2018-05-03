Екатеринбуржцы выиграли 8 миллионов на систему ночного видения для машин

Екатеринбуржец Максим Кузьмин и его команда выиграли грант в 8 миллионов рублей на разработанную ими систему ночного видения IR WAY. Они победили в акселераторе технологических стартапов GenerationS , который завершился в Москве

— Наша победа — это результат многолетнего труда команды, это осознание и понимание того, что мы занимаемся правильным и нужным делом, — сказал Максим Кузьмин. — Когда 5 лет назад мы выходили на рынок с этой системой, людям это было неинтересно. Сейчас нам не нужно доказывать необходимость проекта и его полезность. У нас есть уверенность в проекте, подкреплённая теперь признанием экспертов, и есть люди, которые уже используют продукт и довольны им.

Как рассказала E1.RU руководитель центра трансферных технологий УрФУ Нина Феодосиади, этот проект ребята начали в 2014 году как попытку решить проблему, которая возникала во время езды на машине в темноте.

— На рынке есть много систем ночного видения, которые ставятся в дорогие машины, но по тем или иным причинам они не соответствовали желаниям потребителей, — сказала она. — И ребята стали сами разрабатывать эту систему для себя. За 5 лет вышло несколько модификаций.

В нынешней версии алгоритм воссоздаёт цветное изображение, получаемое с помощью инфракрасной камеры. Оно выводится либо на штатный монитор автомобиля, либо на монитор, который покупается дополнительно, либо делается проекция на лобовое стекло.

— Это единственное в мире решение, которое позволяет получать цветную картинку высокого разрешения, оно позволяет обеспечить дальность видения до 1,5 км. Рабочий вариант — 250 метров, до 1,5 км — когда позволяет рельеф местности, — сказала Нина Феодосиади.

Картинка идёт в реальном времени без задержек. Установить систему можно в любую машину, с гарантии авто не снимается. По словам разработчиков, с такой системой можно ехать без фар и будет видно всю дорогу.

Сейчас она собирается «на коленке» и стоит 55 тысяч рублей.

— Причина участия в этом акселераторе — заинтересованность в снижении стоимости системы и выводе её на новые рынки, — отметила Феодосиади. — Стоимость можно снизить в разы. Одна из целей проекта — сделать её такой же доступной, как видеорегистратор.