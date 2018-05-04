Кемеровская прокуратура добилась увольнения замглавы Новокузнецка

По данным ведомства, в 2017 году по обращению депутата Новокузнецкого Совета народных депутатов прокуратура провела проверку исполнения законодательства о муниципальной службе при назначении на должность заместителя главы города — руководителя аппарата.

"По результатам проверки установлено, что человек, с которым заключен трудовой договор, не соответствует квалификационным требованиям, установленным для высших должностей муниципальной службы, к которым относится данная должность. Отсутствует требуемое образование и стаж работы", — говорится в сообщении.

В октябре 2017 года прокурор города внес главе Новокузнецка представление об устранении нарушений закона, но они не были устранены в течение установленного законом срока. Поэтому в ноябре прокурор обратился в суд и потребовал расторгнуть трудовой договор. Центральный районный суд Новокузнецка 24 января 2018 года полностью удовлетворил требования прокурора, однако ответчик обжаловал это решение.

"Кемеровский областной суд 26 апреля 2018 года оставил жалобу без удовлетворения и без изменения решение Центрального райсуда Новокузнецка об обязании расторгнуть с заместителем главы города трудовой договор в связи с нарушениями. Приговор вступил в законную силу", — пояснили РИА Новости в областной прокуратуре.

Согласно данным официального сайта администрации Новокузнецка, эту должность занимала Анна Довыденко. Позже пресс-служба мэрии сообщила, что с 28 апреля заместителем главы города — руководителем аппарата назначен Павел Камбалин, который до этого (с июля 2015 года) работал начальником управления экономического развития, промышленности и инвестиций горадминистрации.