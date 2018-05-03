Кемеровская прокуратура через суд добилась увольнения замглавы Новокузнецка

Нарушения законодательства о муниципальной службе в Новокузнецке — втором по численности городе Кузбасса — были выявлены после того, как в 2017 году в прокуратуру обратился депутат горсовета. Было установлено, что у чиновницы «отсутствует требуемое образование и стаж работы». В октябре главе города Сергею Кузнецову прокуратура внесла представление, однако нарушения так и не были устранены. Прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования надзорного ведомства, но ответчик попытался оспорить это решение.

"Кемеровский областной суд оставил без изменения решение Центрального районного суда Новокузнецка от 24 января 2018 года, которым в полном объеме были удовлетворены исковые требования прокурора Новокузнецка об обязании расторгнуть с заместителем главы города Новокузнецка трудовой договор в связи с нарушениями", — уточнили в ведомстве.

В четверг администрация Новокузнецка сообщила, что с 28 апреля замглавы города — руководителем аппарата назначен Павел Камбалин, ранее бывший начальником городского управления экономического развития, промышленности и инвестиций. Он сменил на этом посту Анну Довыденко, которая, по данным местных СМИ, покинула свой пост 26 апреля. В администрации Новокузнецка ТАСС подтвердили, что Довыденко уволилась в конце прошлой недели.

Новокузнецк — крупный промышленный центр Западной Сибири. Его население, по данным Кемеровостата, составляет 553,6 тыс. человек, что немного меньше, чем в Кемерове, где проживает 558,9 тыс. человек.