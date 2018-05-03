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Готовы ли петербургские поставщики к электронному документообороту
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Готовы ли петербургские поставщики к электронному документообороту 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Эта система позволит отследить путь товара от изготовителя до потребителя. Если раньше производитель предоставлял все сопроводительные документы в бумажном виде, то с июля будет возможен только электронный формат. Однако, как выяснилось, не все производители готовы к подобным нововведениям. Даже несмотря на то, что система предоставляет участникам процесса определенные преимущества.
— Чтобы зарегистрироваться в системе, небольшим предприятиям требуется только доступ в Интернет, крупным — интеграция внутренних складских систем с «Меркурием» посредством покупки или самостоятельной разработки специализированных шлюзов, — утверждает замруководителя Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Олег Емцев.
Несмотря на кажущуюся простоту, треть поставщиков по Санкт-Петербургу, по словам экспертов, не готова к подключению к системе, а значит — и к поставке продукции в торговые сети города.
Почему? Представители контролирующих органов не смогли ответить на этот вопрос.
— Сегодня только пять процентов документов в Ленинградской области выписываются на бумажных бланках, — уверяет начальник отдела госветнадзора Управления ветеринарии Ленинградской области Наталья Щагина. — Большинство производителей уже прошло аттестацию и работают в системе. Проблемы возникают только у крупных производителей из-за полной интеграции складской системы и «Меркурия».
Несмотря на оптимизм спикеров, некоторые из них предполагают, что 1 июля покупатели могут обнаружить на прилавках гораздо более скромный ассортимент, чем накануне.
— Я прогнозирую ограничение ассортимента продукции, но пустых полок, конечно, не будет, — утверждает Емцев.
Напомним, что на днях представитель X5 Retail Group сообщил, что около половины всех поставщиков ретейлера не готовы к переходу на информационную систему «Меркурий», а значит «ограничение» может быть значительным. Другой вопрос — как новация поможет справиться с контрафактной продукцией и, в первую очередь, с той, которая поступает сегодня через Беларусь? Как выяснилось — этот вопрос также остается открытым.
— Вся «белорусская» продукция приходит к нам с бумажными сопроводительными документами и главное — чтобы вся эта продукция была зарегистрирована в «Меркурии», — уточняет Емцев.
Значит ли это, что всем поставщикам «белорусских креветок» российские контролирующие органы будут верить на слово, не проверяя страну происхождения продукта и полностью доверяя все бумажным документам?
— Естественно, полностью от контрафакта с помощью «Меркурия» не уйти, — размышляет Щагина. — Но вся продукция, которая поступает на территорию субъекта РФ, проходит необходимые пробы и контроль, что позволяет ограничить продажу некачественной продукции.
P. S.
Однако есть разница между некачественной и низкокачественной продукцией, и последнюю, похоже, «Меркурий» сдержать не может. Кстати, сами белорусские производители уже выразили готовность подключиться к «Меркурию» — Россельхознадзор и Госветинспекция Беларуси уже провели переговоры по интеграции ФГИС «Меркурий» и белорусской ГИС AITS.
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