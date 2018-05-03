Минобороны РФ ввело лимит на телефонные разговоры

Министерство обороны РФ изменит порядок ведения телефонных разговоров по линиям общего пользования. Официальная причина изменений — повышение эффективности расходования средств, однако на самом деле речь может идти о борьбе с утечками информации, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, близкий к руководству Генштаба ВС РФ

По словам источника, 20 апреля текущего года командование всех военных округов получило от начальника главного управления связи вооруженных сил РФ генерала Халила Арсланова информационное письмо с просьбой организовать «изучение, доведение и контроль» приказа главы Минобороны Сергея Шойгу . Данный приказ является обновленной версией приказа четырехлетней давности «Об использовании услуг телефонной связи, предоставляемых из сети связи общего пользования», в котором идет речь об эффективном расходовании средств, выделяемых на телефонные звонки.

Согласно приказу министра обороны, до 31 мая текущего года ответственные лица должны подсчитать количество телефонных номеров, по которым ведутся внутризоновые, междугородние и международные разговоры. Также они обзаны определить круг абонентов с правом использования для переговоров полноавтоматического выхода на сеть. Такие абоненты должны быть определены «из расчета не более 10% от штатной численности органа военного управления или воинской части».

Документ обязывает уменьшить число телефонов с городских АТС в центральных органах военного управления и воинских частях обеспечения, где уже есть ведомственная телефонная связь. Пользоваться городской связью можно лишь военнослужащим, непосредственно отвечающим за боевую готовность центральных органов управления и воинских частей и находящимся на боевом дежурстве. Городскими телефонами также разрешено пользоваться военнослужащим, которым установить ведомственные АТС технически невозможно.

Приказ распределяет всех сотрудников Минобороны на пять категорий, для каждой из которых определены лимиты времени и средств на пользование телефоном. В отношении лиц, нарушивших данные нормы, будут проводиться административные расследования. По достижении лимитов телефонная связь будет отключена и возобновится только с начала следующего отчетного периода.

Помимо прочего, документ запрещает по личным причинам звонить со служебных телефонов на мобильные номера и в платные справочные службы. Специально назначенные ответственные лица будут записывать имя, фамилию и номер звонившего военнослужащего, код и номер телефона вызываемого абонента, время начала разговора и его продолжительность. Звонивший также будет обязан давать расписку.