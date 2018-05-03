Аль-Джазира: ближневосточные аналитики предрекают «Арабскую весну-2»

Мало не покажется всей планете

Восемь лет спустя после начала так называемой «Арабской Весны» над одним из самых беспокойных регионов мира нависла угроза новых революционных потрясений, вызванных нарастающими проблемами в сфере финансов, урбанизацией и безработицей, утверждают эксперты.

Об этом говорится в статье, опубликованной англоверсией телеканала Аль-Джазира, рассказывающей о недавнем форуме ближневосточных ученых и политологов, прошедшем под эгидой телеканала в городе Доха , столице Катара. Большинство выступавших на форуме экспертов считают неизбежными перемены в регионе, где доля молодежи — одна из самых высоких в мире.

Аль-Джазира цитирует слова преподавателя общественных наук суданского Университета Хартум профессора Мохамеда Махджуба Харуна о том, что широкомасштабная и неконтролируемая урбанизация, кризис рынков труда и другие социально-экономические факторы порождают в сознании арабской молодежи неоправданные ожидания, подталкивая к радикальным действиям. Профессор считает, что восемь лет назад главными причинами стартовавшей на Ближнем Востоке и в Северной Африке «Арабской Весны» были тоже рыночные процессы, экономическая стагнация и урбанизация. Эти обстоятельства никуда не делись, поэтому и сегодня, по мнению преподавателя суданского университета, попытки разрушить утвердившийся в арабском обществе порядок вещей остаются реальной перспективой.

Участники форума в Дохе подчеркивали, что ближневосточный регион является одним из самых «молодежных»: порядка половины населения 400-миллионного арабского мира составляют молодые люди до 25 лет. Это становится еще одним базовым фактором, определяющим развитие ситуации. Вместе с растущим раздражением по поводу недостатка свободы и неприятием жесткого государственного контроля «молодежный фактор» неизбежно ведет к следующей фазе революции в арабских сообществах.

Ливии, Египту, Сирии, Йемену и Авторы редакционной статьи Аль-Джазиры напоминают, что в 2011 году штормовые волны «Арабской Весны» прокатились по Тунису Иордании . Результаты потрясений в разных странах были разными, если Тунису удалось избежать масштабного силового конфликта, то революции в Сирии, Ливии и Йемене привели к гражданским войнам и интервенциям иностранных государств. В Египте через год после событий 2012-го к власти пришла военная верхушка, а Иордании удалось избежать насилия, сдержав на своей территории шествие «Арабской Весны».

Профессор социологии Университета Катара Махмуд Аль-Олимат согласен с тем, что современный вектор социально-экономического развития Ближнего Востока неминуемо приведет к новым революциям, которые грозят стать еще более разрушительными и беспощадными. Профессор сравнивает «Арабскую Весну» с Французской революцией, наложившей отпечаток на политические процессы в Европе и не только. Он отмечает, что контрреволюционные силы в ближневосточном регионе патронировались «консервативными арабскими монархиями, стремившимися консолидировать власть и развернуть прогресс вспять». Однако долгосрочного эффекта контрреволюционеры не достигнут. «Стоит обществу один раз преодолеть страх перед режимом, революционные попытки будут предприниматься снова, несмотря на противодействие контрреволюционных сил, это показывает история, — утверждает Аль-Олимат. — Будущее арабского мира находится в руках молодежи, выступающей за развитие своих стран и равенство граждан перед законом».

Профессор Университета Катара предупреждает: если лидеры арабского мира не отважатся на проведение кардинальных политических и социальных реформ, то Ближний Восток захлестнет новая волна революционных потрясений и насилия.

Если бы только Ближний Восток… Мы, кажется, уже привыкли к тому, что раскаты ближневосточных громов слышны практически во всех уголках мира. Из опыта «Арабской Весны-1» видно: под какими бы современными и благовидными лозунгами не вспыхивали социальные бунты в этом регионе, революционную инициативу неизменно стремятся перехватить хмурые длиннобородые мужчины, и там, где они достигают успеха, воцаряется средневековая жуть. А волны кровавого джихада катятся по планете, превращая в горячие точки даже те страны, которые никогда не были мусульманскими.

К тому же ближневосточные обострения обладают дурным свойством приводить в боевую готовность ведущих игроков на глобальной арене. Можно говорить о том, что нынешнее противостояние России США вокруг Сирии является одним из побочных продуктов «Арабской Весны».

Какой будет ее следующая серия, в точности никто не берется прогнозировать. Однако ее неизбежность заставляет пожелать мировым лидерам набраться выдержки и сделать все для того, чтобы «Арабская Весна-2» не обернулась для планеты «ядерной зимой-1».