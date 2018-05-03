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Аль-Джазира: ближневосточные аналитики предрекают «Арабскую весну-2»
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Аль-Джазира: ближневосточные аналитики предрекают «Арабскую весну-2» 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Мало не покажется всей планете
Восемь лет спустя после начала так называемой «Арабской Весны» над одним из самых беспокойных регионов мира нависла угроза новых революционных потрясений, вызванных нарастающими проблемами в сфере финансов, урбанизацией и безработицей, утверждают эксперты.
Об этом говорится в статье, опубликованной англоверсией телеканала Аль-Джазира, рассказывающей о недавнем форуме ближневосточных ученых и политологов, прошедшем под эгидой телеканала в городе Доха, столице Катара. Большинство выступавших на форуме экспертов считают неизбежными перемены в регионе, где доля молодежи — одна из самых высоких в мире.
Аль-Джазира цитирует слова преподавателя общественных наук суданского Университета Хартум профессора Мохамеда Махджуба Харуна о том, что широкомасштабная и неконтролируемая урбанизация, кризис рынков труда и другие социально-экономические факторы порождают в сознании арабской молодежи неоправданные ожидания, подталкивая к радикальным действиям. Профессор считает, что восемь лет назад главными причинами стартовавшей на Ближнем Востоке и в Северной Африке «Арабской Весны» были тоже рыночные процессы, экономическая стагнация и урбанизация. Эти обстоятельства никуда не делись, поэтому и сегодня, по мнению преподавателя суданского университета, попытки разрушить утвердившийся в арабском обществе порядок вещей остаются реальной перспективой.
Участники форума в Дохе подчеркивали, что ближневосточный регион является одним из самых «молодежных»: порядка половины населения 400-миллионного арабского мира составляют молодые люди до 25 лет. Это становится еще одним базовым фактором, определяющим развитие ситуации. Вместе с растущим раздражением по поводу недостатка свободы и неприятием жесткого государственного контроля «молодежный фактор» неизбежно ведет к следующей фазе революции в арабских сообществах.
Авторы редакционной статьи Аль-Джазиры напоминают, что в 2011 году штормовые волны «Арабской Весны» прокатились по Тунису, Ливии, Египту, Сирии, Йемену и Иордании. Результаты потрясений в разных странах были разными, если Тунису удалось избежать масштабного силового конфликта, то революции в Сирии, Ливии и Йемене привели к гражданским войнам и интервенциям иностранных государств. В Египте через год после событий 2012-го к власти пришла военная верхушка, а Иордании удалось избежать насилия, сдержав на своей территории шествие «Арабской Весны».
Профессор социологии Университета Катара Махмуд Аль-Олимат согласен с тем, что современный вектор социально-экономического развития Ближнего Востока неминуемо приведет к новым революциям, которые грозят стать еще более разрушительными и беспощадными. Профессор сравнивает «Арабскую Весну» с Французской революцией, наложившей отпечаток на политические процессы в Европе и не только. Он отмечает, что контрреволюционные силы в ближневосточном регионе патронировались «консервативными арабскими монархиями, стремившимися консолидировать власть и развернуть прогресс вспять». Однако долгосрочного эффекта контрреволюционеры не достигнут. «Стоит обществу один раз преодолеть страх перед режимом, революционные попытки будут предприниматься снова, несмотря на противодействие контрреволюционных сил, это показывает история, — утверждает Аль-Олимат. — Будущее арабского мира находится в руках молодежи, выступающей за развитие своих стран и равенство граждан перед законом».
Профессор Университета Катара предупреждает: если лидеры арабского мира не отважатся на проведение кардинальных политических и социальных реформ, то Ближний Восток захлестнет новая волна революционных потрясений и насилия.
Если бы только Ближний Восток… Мы, кажется, уже привыкли к тому, что раскаты ближневосточных громов слышны практически во всех уголках мира. Из опыта «Арабской Весны-1» видно: под какими бы современными и благовидными лозунгами не вспыхивали социальные бунты в этом регионе, революционную инициативу неизменно стремятся перехватить хмурые длиннобородые мужчины, и там, где они достигают успеха, воцаряется средневековая жуть. А волны кровавого джихада катятся по планете, превращая в горячие точки даже те страны, которые никогда не были мусульманскими.
К тому же ближневосточные обострения обладают дурным свойством приводить в боевую готовность ведущих игроков на глобальной арене. Можно говорить о том, что нынешнее противостояние России и США вокруг Сирии является одним из побочных продуктов «Арабской Весны».
Какой будет ее следующая серия, в точности никто не берется прогнозировать. Однако ее неизбежность заставляет пожелать мировым лидерам набраться выдержки и сделать все для того, чтобы «Арабская Весна-2» не обернулась для планеты «ядерной зимой-1».
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