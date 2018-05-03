АО «АПЗ» получил благодарность за продуктивное взаимодействие с Беларусью

Компания сотрудничает с Белоруссией уже не первый год. Сейчас предприятие поставляет измерительные системы «АЛКО», счетчики газа, ротаметры, элементы гидравлики четырем белоруски компаниям, а с тремя организациями заключено соглашение о сервисном обслуживании поставляемой продукции. Кроме того, АПЗ поставляет на белорусские авиационные ремонтные заводы различные датчики угловых скоростей, приборы СО-121, ДСЛ.

«За последние годы наше предприятие смогло существенно увеличить поставки продукции в республику. Вдвое увеличились продажи по газовому направлению. Измерительная система «АЛКО» была сертифицирована и рекомендована к применению на линиях розлива алкогольной продукции, что значительно увеличило объем поставок этого прибора. Считаю, что большую роль в этом сыграло то, что заседания Совета делового сотрудничества проводятся на постоянной основе», — говорит генеральный директор АПЗ, председатель комитета по экономике и промышленности Заксобрания региона Олег Лавричев.

Напомним, что Беларусь является одним из главных партнеров Нижегородской области.