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АО «АПЗ» получил благодарность за продуктивное взаимодействие с Беларусью
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АО «АПЗ» получил благодарность за продуктивное взаимодействие с Беларусью 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Гендиректор АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» Олег Лавричев получил благодарность за продуктивное взаимодействие с Беларусью. Почетную награду ему вручили глава Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко в рамках прошедшего заседания Совета делового сотрудничества региона и Белоруссии.
Компания сотрудничает с Белоруссией уже не первый год. Сейчас предприятие поставляет измерительные системы «АЛКО», счетчики газа, ротаметры, элементы гидравлики четырем белоруски компаниям, а с тремя организациями заключено соглашение о сервисном обслуживании поставляемой продукции. Кроме того, АПЗ поставляет на белорусские авиационные ремонтные заводы различные датчики угловых скоростей, приборы СО-121, ДСЛ.
«За последние годы наше предприятие смогло существенно увеличить поставки продукции в республику. Вдвое увеличились продажи по газовому направлению. Измерительная система «АЛКО» была сертифицирована и рекомендована к применению на линиях розлива алкогольной продукции, что значительно увеличило объем поставок этого прибора. Считаю, что большую роль в этом сыграло то, что заседания Совета делового сотрудничества проводятся на постоянной основе», — говорит генеральный директор АПЗ, председатель комитета по экономике и промышленности Заксобрания региона Олег Лавричев.
Напомним, что Беларусь является одним из главных партнеров Нижегородской области.
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