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Водолазы провели подводный субботник
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Водолазы провели подводный субботник 

Управа района Выхино-Жулебино 18 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Ежегодно в преддверии пляжного сезона с целью предупреждения травматизма отдыхающих на столичных водоемах проводятся водолазные работы по очистке дна водоемов и определению степени их загрязнения.
Первыми на дно рек и прудов для проведения водолазного обследования спускаются специалисты Московской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС).
Водолазы МГПСС в преддверии майских праздников проводили первоначальное в этом году обследование дна 12 столичных водоемов, где разрешено купание.
Водолазные отряды провели подводный осмотр и обследование дна пляжей на предмет обнаружения опасных предметов. В работах задействовали телеуправляемый подводный аппарат «Seamor 300T». При обследовании нескольких зон отдыха со дна были подняты канистры, бутылки и прочий бытовой мусор, в одном из районов Москвы были обнаружены раки, что означает чистоту водоема.
В Москве для допуска водоемов в качестве зоны отдыха и купания необходимо разрешение Государственной инспекцией маломерных судов (ГИМС) на основании трех документов. Это акт МГПСС — о водолазном обследовании, акт Роспотребнадзора — о состоянии берега и качестве воды, а так же акт префектуры ОА — о проделанной очистке.
Официальный купальный сезон в Москве начинается уже 1 июня, заканчивается 31 августа. За это время водолазный осмотр будет проведен трижды.
По итогам первоначальной проверки, существующие 12 зон купания к приему отдыхающих пока не готовы, и балансодержатели проведут повторную очистку пляжей.
Следующий водолазный осмотр столичных зон отдыха запланирован с 10-го по 14 мая, заключительная проверка пройдет среди лета, с 10-го по 14 июля.
Управление по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ напоминает: на сегодняшний день на территории Юго-Восточного административного округа нет разрешенных мест для купания.
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