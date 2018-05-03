Ещё
Первые платные путепроводы откроют в Подмосковье в 2019 г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин провел массовые отставки
Путин провел массовые отставки

Первые платные путепроводы откроют в Подмосковье в 2019 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Первые платные путепроводы в Подмосковье будут открыты для движения в 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе министерстве инвестиций и инноваций региона.
«Объем инвестиций в путепроводы в Наро-Фоминске и в Одинцово составит по 0,8 млрд руб. каждый. Расчетный трафик в Акулово — 8,7 тыс. автомобилей в сутки, в Саввинской Слободе — 10 тыс. автомобилей в сутки. Разработка проектно-сметной документации завершится в июле 2018 г. Окончание строительства — 2019 г. То есть, в 2019 г. по этим путепроводам уже смогут проехать первые автомобили. Уверен, что путепроводы будут востребованы у автомобилистов. Но всегда — это обязательное условие — будет сохраняться альтернатива бесплатного проезда», — процитировали в пресс-службе главу ведомства Дениса Буцаева.
Отмечается, что путепровод около платформы «Акулово» обеспечит прямое сообщение между населенным пунктом Кубинка и Наро-Фоминском и между автодорогами М-3 «Украина» и М-1 «Беларусь». Путепровод в Саввинской Слободе облегчит проезд между Звенигородом и Рузой и между дорогами федерального назначения А-107 «Московское малое кольцо» и А-108 «Московское большое кольцо».
«Плата за переезд составит не более 42 руб. для легковых автомобилей. Это максимальная цена, которая может быть впоследствии снижена, если путепровод окажется востребованным у автомобилистов», — добавили в министерстве.
Помимо этого, для живущих в непосредственной близости от путепроводов будут действовать резидентские разрешения, которые предполагают бесплатный проезд. «В планах, оплата будет производиться через терминалы и с помощью специальных карточек, с которых при проезде спишется нужное количество денег», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Правительство РФ утвердило проведение пилотного проекта по созданию единого агрегатора торговли Д.Медведев утвердил модель функционирования системы маркировки товаров контрольными знаками В Госдуму внесен законопроект об изменении системы сельскохозяйственного страхования
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярный российский блогер найден мертвым40
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе81
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ177
Путин провел массовые отставки22
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии369
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение