Первые платные путепроводы откроют в Подмосковье в 2019 г.

Первые платные путепроводы в Подмосковье будут открыты для движения в 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе министерстве инвестиций и инноваций региона.

«Объем инвестиций в путепроводы в Наро-Фоминске и в Одинцово составит по 0,8 млрд руб. каждый. Расчетный трафик в Акулово — 8,7 тыс. автомобилей в сутки, в Саввинской Слободе — 10 тыс. автомобилей в сутки. Разработка проектно-сметной документации завершится в июле 2018 г. Окончание строительства — 2019 г. То есть, в 2019 г. по этим путепроводам уже смогут проехать первые автомобили. Уверен, что путепроводы будут востребованы у автомобилистов. Но всегда — это обязательное условие — будет сохраняться альтернатива бесплатного проезда», — процитировали в пресс-службе главу ведомства Дениса Буцаева

Отмечается, что путепровод около платформы «Акулово» обеспечит прямое сообщение между населенным пунктом Кубинка и Наро-Фоминском и между автодорогами М-3 «Украина» и М-1 «Беларусь». Путепровод в Саввинской Слободе облегчит проезд между Звенигородом и Рузой и между дорогами федерального назначения А-107 «Московское малое кольцо» и А-108 «Московское большое кольцо».

«Плата за переезд составит не более 42 руб. для легковых автомобилей. Это максимальная цена, которая может быть впоследствии снижена, если путепровод окажется востребованным у автомобилистов», — добавили в министерстве.

Помимо этого, для живущих в непосредственной близости от путепроводов будут действовать резидентские разрешения, которые предполагают бесплатный проезд. «В планах, оплата будет производиться через терминалы и с помощью специальных карточек, с которых при проезде спишется нужное количество денег», — добавили в пресс-службе.