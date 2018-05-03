За уклонение от оформления трудового договора работодателя ожидают внеплановые проверки

Внеплановые проверки работодателей федеральной инспекцией труда будут проводиться в случае поступления в федеральную инспекцию труда информации о фактах уклонения работодателя от оформления трудового договора с работником.

Соответствующее постановление Правительства от 30 апреля, внесённое ранее Минтрудом , размещено на сайте кабмина.

Документ предлагает расширить перечень оснований для проверок работодателя, прописанных в Положении о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Подписанным постановлением пункт 10 Положения дополнен новым основанием: поступление в федеральную инспекцию труда информации о фактах уклонения работодателя от оформления трудового договора с работником.

Принятое решение направлено на защиту трудовых прав работников.