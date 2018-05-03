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За уклонение от оформления трудового договора работодателя ожидают внеплановые проверки
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За уклонение от оформления трудового договора работодателя ожидают внеплановые проверки 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Внеплановые проверки работодателей федеральной инспекцией труда будут проводиться в случае поступления в федеральную инспекцию труда информации о фактах уклонения работодателя от оформления трудового договора с работником.
Соответствующее постановление Правительства от 30 апреля, внесённое ранее Минтрудом, размещено на сайте кабмина.
Документ предлагает расширить перечень оснований для проверок работодателя, прописанных в Положении о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Подписанным постановлением пункт 10 Положения дополнен новым основанием: поступление в федеральную инспекцию труда информации о фактах уклонения работодателя от оформления трудового договора с работником.
Принятое решение направлено на защиту трудовых прав работников.
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