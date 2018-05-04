Архангельский «Бессмертный полк» должен собрать больше 15 тысяч человек

Архангельск готовится к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В 11:00 к памятникам набережной Северной Двины торжественно возложат цветы. В 12:00 на площади Мира состоится торжественный митинг «Во имя мира — помни о войне!». После этого по улицам города пройдут войска Архангельского гарнизона, духовой оркестр, кадеты, курсанты Арктического морского института, воспитанники школы Соловецких юнг и участники «Юнармии».

Традиционно в Архангельске — уже в 6-йраз — пройдёт акция «Бессмертный полк». В администрации города сообщают, что на ней ожидается участие более 15 тысяч человек. Колонна начнёт движение в 13:15 от улицы Карла Маркса по Троицкому проспекту до улицы Воскресенской, а затем — по Набережной до монумента Победы.

Кроме этих мероприятий, в 10:00 на Красной пристани откроется выставка военной техники, в 14:00 на площади Мира и возле центра «Патриот» пройдут концертные программы. В 22.00 на площади Мира можно будет увидеть праздничный салют.