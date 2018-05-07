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Где и когда в Уфе перекроют дороги в День Победы
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Где и когда в Уфе перекроют дороги в День Победы 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
С 10:00 9 мая будет перекрыто движение транспорта по проспекту Октября на участке от пересечения с улицей 50 лет СССР до пересечения с бульваром Славы. Ограничение будет снято в 14:00. В связи с перекрытием дорог будет приостановлено движение троллейбусов по маршрутам № 1, 13, 13к, 22. Изменится и движение маршруток.
Так, 9 мая в Уфе пройдет «Бессмертный полк». Все, кто помнит и чтит своего ветерана, деда, прадеда, встанет в колонну с фотографией своего солдата, чтобы пройти шествием. Для участия необходимо изготовить и пронести в колонне транспарант (фотографию на штендере) участника Великой Отечественной войны, погибшего на полях сражений, или ветерана, не дожившего до 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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