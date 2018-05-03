ФАС забрал у Смольного монополию на оценку городского имущества

Эта история началась в 2006-м году, когда в Петербурге был принят закон о государственных унитарных предприятиях. В документе был прописан пункт, что у предприятий и учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти, есть исключительные полномочия для выполнения работ и оказания услуг для государственных нужд Петербурга.

К таковым, в частности, относятся услуги по инвентаризации городского имущества. А городские власти — это крупнейший арендодатель и продавец земель и зданий в Петербурге. Традиционно всю работу по оценке таких объектов брало на себя ГУИОН, которое подчиняется комитету имущественных отношений.

В 2011 году сотрудники УФАС Санкт-Петербурга увидели в этой схеме нарушение закона о конкуренции. Начались суды, во время которых городские власти пытались обжаловать предписания антимонопольного ведомства. В ноябре 2014 года дело дошло до того, что Санкт-Петербургское УФАС обратилось в Арбитражный суд с иском о понуждении городских властей к изменению законодательства о ГУПах. Летом 2017 года ФАС России в городском суде добился изменения законодательства, позднее это решение подтвердил и Верховный суд.

Чтобы исполнить решение суда, в петербургском парламенте на днях внесли поправки в закон. Но в УФАС, когда их изучили, пришли к выводу, что за ГУИОНом сохраняются все те же исключительные полномочия на проведение инвентаризации. В связи с этим антимонопольщики направили в парламент предостережение о недопустимости нарушения. Автор поправок, депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок сообщил «РГ», что претензию УФАС парламентарии учли и законопроект переписали.

— По результатам обобщенной работы мы подготовили к 3-му чтению законопроекта поправку, которая устраняет все технические нюансы, в том числе удовлетворяются замечания, направленные антимонопольной службой. На очередном заседании парламента поправку мы рассмотрели и приняли. Итоговый документ учитывает мнения абсолютно всех сторон и полностью соответствует действующему законодательству, в том числе решению суда и позиции ФАС, — подчеркнул Четырбок.

В УФАС подтвердили эту информацию. Пункт, наделяющий ГУИОН исключительными правами, исчез. Но это не значит, что городское управление инвентаризации потеряет свои позиции. ГУИОН и так участвует в тендерах КИО и традиционно выходит из них победителем.

Так, недавно комитет имущественных отношений провел открытый конкурс на заключение госконтракта по проведению оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности Санкт-Петербурга. Оцениваться будут помещения и строения, которые выкупают предприниматели для своих нужд.