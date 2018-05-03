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Крупнейший онлайн-кинотеатр Китая покажет мультфильмы из России
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Крупнейший онлайн-кинотеатр Китая покажет мультфильмы из России 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Компания «Цифровое телевидение» (ВГТРК и «Ростелеком») и Alibaba Group закрыли сделку по продаже в Китай прав на 10 популярных мультипликационных сериалов из России.
Российские мультипликационные сериалы, произведенные анимационной студией «Паровоз» по заказу «Цифрового телевидения» и адаптированные для международных продаж, станут доступны для абонентов крупнейшего в Китае онлайн-кинотеатра YOUKU, который ежемесячно посещают более 500 миллионов человек.
Платформа YOUKU входит в группу компаний Alibaba и с 2012 года неизменно занимает лидирующие позиции на рынке онлайн-видео в КНР. На своих ресурсах китайский видеосервис покажет 10 анимационных сериалов из России: «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Лео и Тиг», «Сказочный патруль», «СОБЕЗ», «Волшебный фонарь», "Аркадий Паровозов спешит на помощь", «Деревяшки», «Четверо в Кубе» и «Герои Энвелла».
Сделка с YOUKU пополнила портфолио успешно реализованных проектов «Цифрового телевидения» на территории Китая: крупнейший пул мультипликационных сериалов, объем которого превышает 550 серий, уже доступен подписчикам крупнейших онлайн-кинотеатров Китая: Tencent video, iQIYI и Mango TV, совокупная аудитория которых превышает один миллиард человек в месяц.
"Мы рады партнерству с Alibaba Group, которое откроет миллионам китайских семей с детьми наши лучшие мультфильмы. Высокий интерес крупнейших видеоресурсов Китая говорит о высоком качестве и интернациональности современной российской анимации", — говорит заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников.
Все реализованные мультсериалы полностью готовы для продвижения на территории Китая. Их перевели и переозвучили на китайский язык, изменили графику, скорректировали сценарии с учетом культурологических особенностей аудитории страны. Таким образом, платформа сможет в самое ближайшее время начать демонстрацию российской анимации своим подписчикам.
Ведение переговоров и сопровождение по сделкам осуществлял на международном рынке эксклюзивный дистрибьютор контента «Цифрового телевидения» — компания «Сигнал Медиа». «Закрытие сделки с крупнейшей видеоплатформой Китая — это максимально высокая оценка нашей работы! В стране ощущается высокий спрос на детские мультипликационные проекты и, как следствие, острая конкуренция. И то, что наши мультсериалы оказались столь востребованными на самом большом и быстрорастущем рынке Азии и пополнили библиотеки контента самых популярных видеосервисов региона — для нас не только большой успех, но и не менее серьезный вызов», — комментирует Михаил Ковальчук, генеральный директор компании «Сигнал Медиа».
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