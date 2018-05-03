Крупнейший онлайн-кинотеатр Китая покажет мультфильмы из России

Российские мультипликационные сериалы, произведенные анимационной студией «Паровоз» по заказу «Цифрового телевидения» и адаптированные для международных продаж, станут доступны для абонентов крупнейшего в Китае онлайн-кинотеатра YOUKU, который ежемесячно посещают более 500 миллионов человек.

Платформа YOUKU входит в группу компаний Alibaba и с 2012 года неизменно занимает лидирующие позиции на рынке онлайн-видео в КНР. На своих ресурсах китайский видеосервис покажет 10 анимационных сериалов из России: «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Лео и Тиг», «Сказочный патруль», «СОБЕЗ», «Волшебный фонарь», " Аркадий Паровозов спешит на помощь", «Деревяшки», «Четверо в Кубе » и «Герои Энвелла».

Сделка с YOUKU пополнила портфолио успешно реализованных проектов «Цифрового телевидения» на территории Китая: крупнейший пул мультипликационных сериалов, объем которого превышает 550 серий, уже доступен подписчикам крупнейших онлайн-кинотеатров Китая: Tencent video, iQIYI и Mango TV, совокупная аудитория которых превышает один миллиард человек в месяц.

"Мы рады партнерству с Alibaba Group, которое откроет миллионам китайских семей с детьми наши лучшие мультфильмы. Высокий интерес крупнейших видеоресурсов Китая говорит о высоком качестве и интернациональности современной российской анимации", — говорит заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников

Все реализованные мультсериалы полностью готовы для продвижения на территории Китая. Их перевели и переозвучили на китайский язык, изменили графику, скорректировали сценарии с учетом культурологических особенностей аудитории страны. Таким образом, платформа сможет в самое ближайшее время начать демонстрацию российской анимации своим подписчикам.