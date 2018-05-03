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Сергей Овчинников совершил обход дворов в Шебашевском проезде
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Сергей Овчинников совершил обход дворов в Шебашевском проезде 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Глава управы района Аэропорт Сергей Овчинников совершил очередной обход территории: в рамках традиционного мероприятия было оценено состояние жилого фонда и дворов в Шебашевском проезде. Об этом глава управы сообщил на своей странице в соцсети.
— Самыми злободневными вопросами являются несанкционированная парковка и установка бытовки подрядной организацией, делающей капитальный ремонт расположенных здесь домов. В связи с этим «Жилищнику» поручено выяснить, каковы временные рамки размещения бытовки, а также проработать вопрос замены асфальтобетонного покрытия на газон, — рассказал Овчинников.
Напомним, что маршруты еженедельных обходов публикуются заранее на официальных страницах управы в социальных сетях. Присоединиться к обходам могут все желающие. (мю)
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