Сергей Овчинников совершил обход дворов в Шебашевском проезде

Глава управы района Аэропорт Сергей Овчинников совершил очередной обход территории: в рамках традиционного мероприятия было оценено состояние жилого фонда и дворов в Шебашевском проезде. Об этом глава управы сообщил на своей странице в соцсети.

— Самыми злободневными вопросами являются несанкционированная парковка и установка бытовки подрядной организацией, делающей капитальный ремонт расположенных здесь домов. В связи с этим «Жилищнику» поручено выяснить, каковы временные рамки размещения бытовки, а также проработать вопрос замены асфальтобетонного покрытия на газон, — рассказал Овчинников.

Напомним, что маршруты еженедельных обходов публикуются заранее на официальных страницах управы в социальных сетях. Присоединиться к обходам могут все желающие. (мю)