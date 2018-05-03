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Зауральские студенты учатся спасать жизни на слете
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Зауральские студенты учатся спасать жизни на слете 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
В Курганской области открыли студенческий слет добровольных спасателей «Спасение — жизнь». В слете принимают участие 80 студентов высших и средних учебных заведений из Оренбурга, Республики Марий Эл, Екатеринбурга, Тюмени, Кургана и Курганской области. В течение 4 дней участники посетят 9 образовательных площадок, среди которых: спасательные работы на воде и в природной среде, подготовка по радиационно-химической и биологической защите, аварийно-спасательные работы, боевое развертывание и пожарная подготовка, оказание психологической поддержки и первой помощи, альпинистская подготовка, водолазная подготовка и тренинг на командообразование.
— 2018 год объявлен президентом Российской Федерации Годом добровольца, а в системе МЧС России еще и Годом культуры безопасности жизнедеятельности. Наш зауральский слет успешно сочетает в себе эти два важнейших направления, — приводит слова начальника ГУ МЧС России по Курганской области Олега Рожкова пресс-служба ведомства.
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