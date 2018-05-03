37-летний ярославец вместе со знакомой организовал игорный клуб

37-летний ярославец вместе со своей приятельницей организовал в городе азартные игры.

Мужчина занимался поиском нежилых помещений для игорных заведений, закупал оборудование, нанимал охранников и распределял доходы. Его 45-летняя знакомая искала администраторов, обеспечивала клубы алкоголем, а также собирала выручку. Заведения работали с января 2015 по октябрь 2017 года под видом интернет-кафе.

Их клубы находились по адресам: Московском проспекте, 161а, улице Свободы в районе дома 101, Ленинградском проспекте, 93а и на площади Ярославль-Главный, дом 1, корпус 1.

Сейчас уголовное дело передано в суд.