Первоклассники из Рязанского присоединятся к торжественному шествию с ветеранами

Учащиеся первого класса школы №2090 имени Паперника, которая находится на улице Зеленодольской, поучаствуют в торжественном шествии с ветеранами Великой Отечественной войны во вторник, 8 мая.

— Первоклассники в торжественной колонне, которую будут возглавлять ветераны, пройдут по Зеленодольской и 1-й Новокузьминской по направлению к нашей библиотеке, — рассказала сотрудник библиотеки №104 Елена Юдина

Добавим, что в настоящее время в Рязанском районе проживает 940 ветеранов, в том числе 90 участников и инвалидов войны и 850 тружеников тыла. (мю)