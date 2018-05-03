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Первоклассники из Рязанского присоединятся к торжественному шествию с ветеранами
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Первоклассники из Рязанского присоединятся к торжественному шествию с ветеранами 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Учащиеся первого класса школы №2090 имени Паперника, которая находится на улице Зеленодольской, поучаствуют в торжественном шествии с ветеранами Великой Отечественной войны во вторник, 8 мая.
— Первоклассники в торжественной колонне, которую будут возглавлять ветераны, пройдут по Зеленодольской и 1-й Новокузьминской по направлению к нашей библиотеке, — рассказала сотрудник библиотеки №104 Елена Юдина.
Добавим, что в настоящее время в Рязанском районе проживает 940 ветеранов, в том числе 90 участников и инвалидов войны и 850 тружеников тыла. (мю)
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