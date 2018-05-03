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Heineken и Shazam предложили смотреть футбол как кино
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Heineken и Shazam предложили смотреть футбол как кино 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Heineken, спонсор Лиги чемпионов УЕФА, совместно с Shazam запустил интегрированную кампанию «Cмотри футбол как кино!». Она включает видеоролики с участием легендарных игроков Роналдиньо, Руда ван Нистелроя и Еже Дудека, а также дополненную реальность с вовлечением в онлайн игру.
При запуске кампании Brainrus, который является официальным представителем Shazam в России, использовал технологию Shazam Visual Recognition. Чтобы получить доступ к онлайн-игре, болельщику необходимо отсканировать камерой через приложение Shazam различные рекламные носители в магазине или баре. За каждую успешную защиту мяча игроку начисляются баллы. Впоследствии пользователь может обменять их на электронный сертификат в кино или на набор авторских стикеров для Telegram.
Партнерами проекта выступили торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», «Магнит», «Бристоль», «Лента». Кампания продлится до конца мая 2018 года.
Состав бренд-команды Heineken: Юлия Ельченко, senior brand-manager Анастасия Петрова, brand-manager Ринат Шарафутдинов, junior brand-manager
Состав команды Brainrus: Алексей Овчаров, Marketing Products development director Алексей Лопатик, Business Director Елена Троицкая, Client Service Director
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