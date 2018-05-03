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Участники автопробега на «Победах» приехали в Казахстан
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Участники автопробега на «Победах» приехали в Казахстан 

Мир24 2 часа назад
Участники автопробега «Победа — одна на всех!» прибыли на юг Казахстана, сообщает «МИР 24».
Активисты путешествуют по городам России и других стран СНГ на раритетных автомобилях «Победа». Казахстан — один из ключевых пунктов экспедиции. На фронт отправился каждый четвертый житель республики. Кроме того, в Казахстан в годы войны было эвакуировано более 300 промышленных предприятий.
«Мы уже были в Караганде, мы уже были в Балхаше, где посещали эти заводы. Некоторые до сих пор работают и о них нужно рассказывать. Победа ковалась именно здесь. Даже говорят, что каждая восьмая гильза была выпущена именно из балхашской меди», — говорит руководитель медиаэкспедиции Николай Заболотнев.
Ранее команда проехала Курган, Самарканд, Ташкент и Бишкек. Финиширует автоэкспедиция 9 мая в Ханты-Мансийске.
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