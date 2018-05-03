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104-летнему австралийцу скинулись на эвтаназию
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104-летнему австралийцу скинулись на эвтаназию 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Австралиец Дэвид Гудолл (David Goodall) собрал деньги на эвтаназию и отправился в последний путь в Швейцарию. Его историю рассказал новостной портал BBC News.
Он объяснил, что хотел бы умереть в Австралии, однако эвтаназия разрешена только в штате Виктория и только для смертельно больных людей. На свой 104-й день рождения Гудолл признавался, что желает только смерти и жалеет, что дожил до столь преклонного возраста.
Сам Гудолл объясняет, что хочет уйти из жизни достойно. При помощи краудфандинга он собрал 20 тысяч австралийских долларов (около 962 тысяч рублей) на поездку в швейцарскую клинику для себя и близких. Последние дни он провел, разбирая почту и беседуя с родными.
Мужчина занимался научной работой до последнего, однако после инфаркта в апреле врачи велели ему либо нанять сиделку, либо переехать в дом престарелых. Его подруга Кэрол О'Нейл (Carol O'Neill), с которой они познакомились в организации за легализацию эвтаназии, объяснила, что эти слова стали для него роковыми.
«Он независимый человек. Он не хочет, чтобы вокруг него были люди, тем более, незнакомцы, которые будут о нем заботиться. Он хочет иметь возможность вести интеллектуальные беседы и иметь возможность самому заниматься повседневными делами», — рассказала она.
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