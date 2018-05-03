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Ремонт дороги в Похвистневе обойдется почти в 23 млн рублей
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Ремонт дороги в Похвистневе обойдется почти в 23 млн рублей 

Волга Ньюс 30 минут назад
Победившая компания должна будет до 25 августа привести в порядок дорогу, которая проходит по улицам Кооперативной (от «Суходольного оврага» до дома № 62) и Бережкова (от дома № 17 до а/д Самара-Бугуруслан).
Согласно аукционной документации, общая протяженность дороги составляет 1,3 км.
Необходимо обновить дорожное полотно, отремонтировать тротуары и съезды на второстепенные улицы с грунтовым покрытием, укрепить обочины, заменить люки и бортовые камни.
На это выделят 22,8 млн руб. из областного и местного бюджетов.
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