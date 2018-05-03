«Платоновский урок» ко Дню Победы устроили в библиотеке на Усиевича

«Платоновский урок», посвященный Дню Победы, провели в библиотеке № 42 на улице Усиевича. На него были приглашены учащиеся школ района Аэропорт. Об этом сообщила заведующая библиотекой Татьяна Гришина.

— В рамках встречи прозвучала видеолекция о творчестве Андрея Платонова Михаила Шолохова , а также состоялся показ фрагментов телепередачи «ЖЗЛ» с участием российского писателя Валентина Осипова, — поделилась Гришина.

В конце встречи школьники приняли участие в заседании круглого стола на тему «Если б не было войны…».

Адрес библиотеки: ул. Усиевича, д. 16. (мю)