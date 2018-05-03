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«Платоновский урок» ко Дню Победы устроили в библиотеке на Усиевича
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«Платоновский урок» ко Дню Победы устроили в библиотеке на Усиевича 

Управа района Аэропорт города Москвы 31 минуту назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
«Платоновский урок», посвященный Дню Победы, провели в библиотеке № 42 на улице Усиевича. На него были приглашены учащиеся школ района Аэропорт. Об этом сообщила заведующая библиотекой Татьяна Гришина.
— В рамках встречи прозвучала видеолекция о творчестве Андрея Платонова и Михаила Шолохова, а также состоялся показ фрагментов телепередачи «ЖЗЛ» с участием российского писателя Валентина Осипова, — поделилась Гришина.
В конце встречи школьники приняли участие в заседании круглого стола на тему «Если б не было войны…».
Адрес библиотеки: ул. Усиевича, д. 16. (мю)
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