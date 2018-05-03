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В регулирующий работу аттракционов закон Московской области могут внести поправки
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В регулирующий работу аттракционов закон Московской области могут внести поправки 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
В закон «О региональном государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов в Московской области» могут внести поправки, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
Поправки позволят привести законодательство в соответствие с новыми правилами регламента Евразийского экономического союза.
«На сегодняшний день законодательство в сфере надзора за аттракционами носит региональный характер, не все регионы ведут надзор за безопасной эксплуатацией аттракционов. После принятия технического регламента Евразийского экономического союза все регионы будут надзирать за аттракционами. В настоящий момент мы ждем выхода федерального законодательства, но, не дожидаясь, подготовили и направили ряд документов в сфере изменения закона Московской области о надзоре за аттракционами», — сказал Разин.
Он рассказал, что в закон внесут введут новые понятия.
«Добавился перечень поднадзорных аттракционов, добавились батуты, катальные горы, воздушные канатные дороги. Если раньше надзор осуществлялся только за механизированными аттракционами, то после принятия изменений надзор будет осуществляться и за немеханизированными аттракционами, но изготовленными и введенными в эксплуатацию после 18 апреля 2018 года», — подчеркнул министр.
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