В преддверии ЧМ по футболу в Истре проверили ж/д объекты 

В преддверии чемпионата мира по футболу сотрудники Адмтехнадзора в Истре проверили состояние железнодорожных объектов и полос отвода железных дорог.
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, среди которых нарушения требований чистоты, правил порядка и благоустройства прилегающих территорий.
Помимо железнодорожного полотна, были осмотрены три основных станции: Дедовск, Холщевики — здесь находятся тренировочные базы, а также станция Истра — главный пересадочный хаб района, где всегда много туристов.
Представитель РЖД пообещал устранить все недостатки в ближайшее время. Контрольный объезд сотрудниками Адмтехнадзора назначен на 20 мая для проверки проделанных работ.
Ранее главное управление государственного административно‐технического надзора Московской области провело очередную проверку детских игровых площадок в Истре.