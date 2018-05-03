В Краснодаре уволен замруководителя местного УМВД 

Ростовские Вести: последние новости

Бизнес-залы аэропорта «Платов» будут обслуживать ветеранов в майские праздники

Хвалебный релиз о празднике из будущего разместила мэрия Ростова

Власти Ростова вспомнили об архитектурной особенности, чтобы сорвать 326 вывесок с фасадов