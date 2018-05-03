В Краснодаре уволен замруководителя местного УМВД 

При проведении служебной проверки было установлено, что близкая родственница одного из должностных лиц, в нарушение правил, несла службу в курируемом им подразделении. В ГУ МВД по Краснодарскому краю провели служебную проверку в отношении заместителя начальника УМВД по городу Краснодару. Поводом для её инициации стало сокрытие полицейским информации от своего руководства о том, что его близкая родственница на протяжении двух месяцев несла службу в курируемом им подразделении, что не допускается нормативно-правовыми актами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В настоящее время замруководителя уволен из МВД по отрицательным мотивам в связи с утратой доверия.