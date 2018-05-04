Создатель «Смысловых галлюцинаций» объяснил, почему его хотят навсегда закрыть в психбольнице

Одного из основателей известной уральской группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина могут отправить на бессрочное принудительное лечение в психиатрическую больницу. Такой приговор вынес ему московский Лефортовский районный суд после драки в магазине. В разговоре с Е1.RU уралец рассказал, как произошла драка, почему он состоял на учете в психбольнице до этого, и действительно ли теперь он отправится туда навсегда. Приводим его слова:

Мы с женой поехали в «Манеж» на выставку. Перед этим приболели, несколько дней из дома не выходили и решили, что надо как-то проветриться, а там была очень хорошая выставка — редкие фотографии «ТАСС» . И на обратном пути, когда выходили из метро, обсуждали, что нужно зайти в магазин, покушать что-нибудь взять.

Подходим к магазину, а у обочины стоят машина и три «кадра». Один оказался бывшим спецназовцем. И они кричат жене: «Эй, девчонка», — при мне. Начали приставать к ней, хватать ее за руки. Я отбился, и мы забежали в магазин. Думали, отсидимся, там охрана же есть. Но один из них, мой потерпевший, зашел. Причем пьяный, это подтвердили на экспертизе. Начал обзывать нас последними словами, угрожал убийством, расправой.

Я подождал чуть-чуть, взял в хозяйственном отделе с полки ножик. Ну и поцарапал его. Через сутки его из больницы выгнали. Там в чем дело, он — бывший спецназовец, а я — дохлый очкарик. И он после того, как я его по животу поцарапал, начал кататься по полу с воплями: «Спасите, помогите, убивают». А мы ж с Урала, не эти москвичи.

Да, я состоял на учете в психбольнице. Всегда. Еще перед тем, как меня отправить в армию, мой папа решил (тогда в разгаре была война в Афганистане и меня могли туда отправить), что я лучше буду дураком. И с тех пор я дурак. А я, наоборот, рвался в армию.

После этого случая лечение в психбольнице для меня будет пожизненное. Дело в том, что мой диагноз F06.8 по МКБ (Другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью, — Прим.ред.) не лечится вообще. А больницу кладут до излечения. Логично получается?

В такие заведения поступают по экспертизе — суд основывается на ней. И по нему пеня направили в специальное медицинское психиатрическое лечебное учреждение. Оттуда либо освобождаются либо ни в каком состоянии, овощем — еще хорошо, либо мертвым.

Я пока дома, написал апелляцию. Нам никто не звонил. следующее заседание должно состояться в Мосгорсуде . В ближайший рабочий день будем звонить, выяснять.

Такие отмороженные «герои» каждый день терроризируют магазины, слабых бьют. Смотрят — девчонка маленькая, очкарик в плащике рядом, — что бы не угрожать. Асю (так зовут жену Владимира Бурдина, — Прим. ред.) вот чуть не убили. Их же трое, а я один. Но он же не понял, что я с Урала. Каждый может под такого человека попасть, а судят меня.