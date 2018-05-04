Ещё
Сооснователю «Смысловых Галлюцинаций» грозит психиатрическая больница
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сооснователю «Смысловых Галлюцинаций» грозит психиатрическая больница 

АиФ Урал 16 минут назад
Фото: АиФ Урал
Известному в определенных кругах уральскому музыканту и одному из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину грозит лечение в одной из психиатрических больниц Москвы. Музыкант набросился с ножом, защищая супругу, сообщает в пятницу, 4 мая, «АиФ-Урал».
О деталях произошедшего конфликта стало известно после того, как в официальной группе Владимира Бурдина социальной сети «ВКонтакте» появилась запись от его брата Тимофея. По его словам, Владимира Бурдина приговорили к пожизненному психиатрическому лечению за нападение с ножом на человека в одном из супермаркетов Москвы. «Он живёт в Москве. Вечером с женой он зашел в супермаркет. Пока он совершал покупки, жена заняла очередь. В очереди был гражданин, который захотел пройти вперёд. Нецензурно оскорбил жену брата и его самого, когда он подошёл. Разговор не сложился», — написал Тимофей Бурдин.
После оскорблений уральский музыкант дошел до хозяйственного отдела с ножами, и как пишет брат сооснователя известной уральской рок-группы, «деморализовал противника не большим надрезом по животу». В результате судебных разбирательств, потерпевший отказался от каких-либо претензий. Однако суд встал на сторону пострадавшего и назначил Владимиру Бурдину психиатрическое лечение.
По словам самого музыканта, лечение в психбольнице грозит быть пожизненным, поскольку ему поставлен диагноз F06.8 «Другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью». «Я состоял на учете в психбольнице. Всегда. Еще перед тем, как меня отправить в армию, мой папа решил (тогда в разгаре была война в Афганистане, и меня могли туда отправить), что я лучше буду дураком. И с тех пор я дурак. А я, наоборот, рвался в армию, — рассказал Владимир Бурдин порталу Е1. — После этого случая лечение в психбольнице для меня будет пожизненное. Мой диагноз не лечится вообще. А в больницу кладут до излечения. Логично получается?».
К слову, подписчики страницы и поклонники творчества Владимира Бурдина поддержали музыканта, раскритиковав правосудие в стране. Однако при этом стоит учитывать, что суд при вынесении приговора основывался на документах экспертизы, которая и стала существенным аргументом в вынесении решения.
Сейчас уральский музыкант находится на свободе до рассмотрения апелляционной жалобы на приговор в Московском городском суде.
Владимир Бурдин, в первую очередь, известен как один из основателей известной рок-группы «Смысловые галлюцинации», которая в момент зарождения играла в стиле «панк-рок». В последнее время музыкант живет в Москве, где женился. В Екатеринбурге Владимир Бурдин принимал участие в фестивале «Остров 90-х» в 2016 году. Сейчас выступает с сольными проектами в различных московских клубах.
АиФ Урал: последние новости
Кто такой новый начальник ГУ ФСИН Федоров и что от него ждут Жители Екатеринбурга смогут решить судьбу транспортной реформы В Екатеринбурге застрелен Павел Неверов – кто он такой
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали195
Далай-лама рассказал о роли России в мире50
Скрипаля отравили полной рюмкой «Новичка»35
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub7
В НАТО посетовали на влияние «российской пропаганды»63
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение