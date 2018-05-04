Сооснователю «Смысловых Галлюцинаций» грозит психиатрическая больница

Известному в определенных кругах уральскому музыканту и одному из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину грозит лечение в одной из психиатрических больниц Москвы . Музыкант набросился с ножом, защищая супругу, сообщает в пятницу, 4 мая, «АиФ-Урал»

О деталях произошедшего конфликта стало известно после того, как в официальной группе Владимира Бурдина социальной сети «ВКонтакте» появилась запись от его брата Тимофея. По его словам, Владимира Бурдина приговорили к пожизненному психиатрическому лечению за нападение с ножом на человека в одном из супермаркетов Москвы. «Он живёт в Москве. Вечером с женой он зашел в супермаркет. Пока он совершал покупки, жена заняла очередь. В очереди был гражданин, который захотел пройти вперёд. Нецензурно оскорбил жену брата и его самого, когда он подошёл. Разговор не сложился», — написал Тимофей Бурдин.

После оскорблений уральский музыкант дошел до хозяйственного отдела с ножами, и как пишет брат сооснователя известной уральской рок-группы, «деморализовал противника не большим надрезом по животу». В результате судебных разбирательств, потерпевший отказался от каких-либо претензий. Однако суд встал на сторону пострадавшего и назначил Владимиру Бурдину психиатрическое лечение.

По словам самого музыканта, лечение в психбольнице грозит быть пожизненным, поскольку ему поставлен диагноз F06.8 «Другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью». «Я состоял на учете в психбольнице. Всегда. Еще перед тем, как меня отправить в армию, мой папа решил (тогда в разгаре была война в Афганистане , и меня могли туда отправить), что я лучше буду дураком. И с тех пор я дурак. А я, наоборот, рвался в армию, — рассказал Владимир Бурдин порталу Е1. — После этого случая лечение в психбольнице для меня будет пожизненное. Мой диагноз не лечится вообще. А в больницу кладут до излечения. Логично получается?».

К слову, подписчики страницы и поклонники творчества Владимира Бурдина поддержали музыканта, раскритиковав правосудие в стране. Однако при этом стоит учитывать, что суд при вынесении приговора основывался на документах экспертизы, которая и стала существенным аргументом в вынесении решения.

Сейчас уральский музыкант находится на свободе до рассмотрения апелляционной жалобы на приговор в Московском городском суде