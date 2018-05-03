Основателя «Смысловых галлюцинаций» приговорили к принудительному лечению в психбольнице после драки

Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин может отправиться на бессрочное принудительное лечение в психиатрическую больницу. Такой приговор вынес ему Лефортовский районный суд города Москвы после драки в магазине.

Ситуацию описал брат музыканта Тимофей Бурдин. Этот пост выложен в официальной группе Владимира Бурдина во «ВКонтакте»:

«Буду краток. Моего старшего брата приговорили практически к пожизненному заключению. До вердикта суда мы надеялись на лучший исход.

Что он сделал и почему так вышло? Он живёт в Москве. Вечером с женой он зашёл в супермаркет. Пока он совершал покупки, жена заняла очередь. В очереди был гражданин, который захотел пройти вперёд. Нецензурно оскорбил жену брата и его самого, когда он подошёл. Разговор не сложился. Потерпевший стал угрожать и пытаться побить обоих. Брат добежал до стойки с ножами, деморализовал противника (более молодого и крепкого) небольшим надрезом по животу.

Потерпевший отказался от претензий в суде, сам, без всякого подкупа или угроз. В больнице был два дня. Жив и здоров, небольшой шрам, живёт дальше. Претензий НЕ ИМЕЕТ. Внутренние органы не задеты, кровотечения внутреннего не было. Все экспертизы у меня на руках.

Был адвокат. Но эксперты вспомнили жалобы брата психиатрического характера с 1996 года. И абсолютно здравому умом человеку предписали бессрочное принудительное лечение в одной из психиатрических тюрем страны. Вот как это? У меня слов нет. «Похороним заживо, а вдруг и правда псих?»

Жена Владимира Бурдина Ася подтвердила, что вся описанная ситуация — правда. Она добавила, что сейчас Владимир на свободе, потому что приговор пока не вступил в силу, он и его адвокаты подали апелляцию. Но когда её рассмотрят — они не знают.

— Он пока дома, потому что мы подали апелляционную жалобу, у нас должен быть ещё один суд. Но в любом случае это ненадолго, в принципе, уже всё решено, — сказала E1.RU Ася Бурдина. — В какой именно психиатрической лечебнице он будет, нам пока неизвестно.

Владимир Бурдин — автор хита «Молодость жива» и многих песен «Смысловых галлюцинаций», «Пилота» и других менее известных рок-групп. Ему 45 лет, сейчас он живёт в Москве. В молодости он несколько раз попадался на кражах, оказывался за решёткой и в психбольнице.