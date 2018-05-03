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Самарские граффитисты разрисовали здание в парке Победы
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Самарские граффитисты разрисовали здание в парке Победы 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В преддверии 9 Мая в Самаре появилось новое граффити. На этот раз рисунок украсил цоколь здания возле парка Победы. Об этом 63.ru рассказали очевидцы.
— Вот такая красота появилась в парке Победы. Очень приятно, что художникам дают возможность проявить себя, — рассказала жительница Самары.
Пока еще рисунок не испортили вандалы
Это не единственное граффити, которое выполнили в Самаре накануне Дня Победы. На торце дома № 124 на Московском шоссе подрядчики нарисовали портрет советского летчика Александра Мамкина. Граффити художникам заказали фонд капитального ремонта и частный инвестор — «Проект-С».
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