Самарские граффитисты разрисовали здание в парке Победы

В преддверии 9 Мая в Самаре появилось новое граффити. На этот раз рисунок украсил цоколь здания возле парка Победы. Об этом 63.ru рассказали очевидцы.

— Вот такая красота появилась в парке Победы. Очень приятно, что художникам дают возможность проявить себя, — рассказала жительница Самары.

Пока еще рисунок не испортили вандалы

Это не единственное граффити, которое выполнили в Самаре накануне Дня Победы. На торце дома № 124 на Московском шоссе подрядчики нарисовали портрет советского летчика Александра Мамкина. Граффити художникам заказали фонд капитального ремонта и частный инвестор — «Проект-С».