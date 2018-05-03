Ямалец бил ножом женщину, баюкавшую ребенка: подробности

«Красный Север» узнал подробности кровавого инцидента в Салехарде , о котором сообщалось накануне. Напомним, вскоре состоится суд над тридцатилетним салехардцем — ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух горожанок. Примечательно, что мужчина познакомился с ними всего за несколько часов до инцидента.

Сентябрьская драма началась безобидно: домой к молодой салехардской матери пришла подруга. Но не с пустыми руками — принесла выпивку. Затем дамы позвонили приятелю, пригласили его поучаствовать в застолье. У того в гостях уже был знакомый, и он предложил женщинам принять последнего в общую компанию. Так четыре человека оказались за одним столом.

По данным СУ СК РФ по ЯНАО, горожане звенела стаканами до ночи — но в один момент маленький ребенок, находившийся в квартире, проснулся от шума и заплакал. Хозяйка предложила гостям разойтись. К тому моменту ее новый знакомый уже успел напиться и не стеснял себя в выражении чувств. Правда, как следует из свидетельских показаний, они были откровенно недобрыми: выходя с товарищем на перекур, гражданин выказывал желание расправиться с женским коллективом…

Спокойный мужчина уже обувался в прихожей, а вот его сердитый приятель продолжал трапезничать на кухне. Там же находилась и подруга хозяйки — успокаивала малыша, взяв его на руки. Женщина еще раз попыталась спровадить докучливого гостя восвояси, но тот схватил нож, и нанес ей не менее трех ударов в шею.

На крик ребенка, которого потерпевшая уронила на пол, прибежала мать. Гражданин ударил лезвием и ее — снова в шею. Тем временем подруга хозяйки, зажимая раны, уже успела выскочить в подъезд и звала на помощь соседей. Мать подхватила ребенка и бросилась следом. Между ними и нападавшим встал второй собутыльник: забежав на кухню, он после потасовки обезвредил распоясавшегося приятеля.

Женщинам своевременно оказали медицинскую помощь.

— Преступный умысел не был доведен до конца лишь по не зависевшим от обвиняемого обстоятельствам. Более того, если бы находившийся в квартире свидетель не применил силу, фигурант мог выбежать в коридор следом за жертвами и все же зарезать обеих, — говорит старший помощник руководителя СУ СК РФ по ЯНАО Елена Демьянова. Ранее мужчина не был судим, уточняет она.

Сотрудники салехардского межрайонного следственного отдела уже завершили расследование уголовного дела. Оно возбуждено по факту покушения на убийство двух лиц — по третьей части статьи 30 и второй части статьи 105 УК РФ, которая, заметим, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Дело направлено для рассмотрения в суд окружной столицы.