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В Жигулевске снова ищут подрядчика для ремонта пяти дорог
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В Жигулевске снова ищут подрядчика для ремонта пяти дорог 

Волга Ньюс 34 минуты назад
Напомним, первый аукцион на ремонт дорог в Жигулевске был объявлен в конце марта. Итоги должны были подвести 20 апреля, но заявок на участие в торгах подано не было. В результате 28 мая городские власти вынуждены были объявить повторный аукцион. Подрядчика надеются определить уже 7 мая.
Согласно аукционной документации, подрядчик должен до 31 августа отремонтировать дороги по улицам Мира от ул. Пирогова до ул. Никитинской, ул. Никитинской от ул. Комсомольской до ул. Интернационалистов, Интернационалистов от ул. Пушкина до ул. Никитинской, ул. Репина от конечной ООТ № 11 до улиц Транспортной и Лермонтова от дома № 9 до ул. Жигулевской.
Начальная максимальная стоимость контракта — 75,5 млн рублей. Деньги выделят из городского бюджета
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