Гендиректора компании-производителя «фанфуриков» обвиняют в покушении на мошенничество на 90 млн рублей

По версии следствия, в 2013 г. ООО «Гиппократ» представило в налоговую службу декларацию по НДС за первый квартал, содержащую недостоверные сведения. Организация заявила о праве на возмещение НДС в размере свыше 91 млн руб. в связи с оплатой работ ООО «Гарант-Лизинг» по разработке технологии производства этилового спирта из свекловичной патоки в составе с зерновым сырьем.

"Вместе с тем в действительности сторонняя организация эти работы не выполняла и фактически какой-либо финансово-хозяйственной деятельности вообще не осуществляла. Представленные в налоговые органы документы являлись фиктивными и были изготовлены директором фирмы-налогоплательщика для незаконного получения права на налоговый вычет", — сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как ранее писал Волга Ньюс, ООО «Гиппократ» в суде пытался признать недействительным решение ИФНС России по Октябрьскому району о привлечении фирмы к налоговой ответственности в общей сложности на 101,9 млн руб., из которых 74,4 млн — недоимка по НДС и налогу на прибыль, 8 млн — штраф, 19,5 млн — пени. Однако Арбитражный суд Самарской области отказал, решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях, а в феврале 2018 г. Верховный Суд отказал «Гиппократу» в передаче его жалобы на рассмотрение Судебной коллегии ВС РФ.

Как пояснялось в решении суда, налоговая инспекция по результатам выездной проверки сделала выводы о получении ООО «Гиппократ» «необоснованной налоговой выгоды по взаимоотношениям с ООО „ОптПоставки“, ООО „Гарант-Лизинг“, ООО „Промэнергоснаб“.

Так, согласно определению суда, в январе 2011 г. между ООО „Гиппократ“ и ООО „Гарант-Лизинг“ был заключен договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) для модернизации технологии производства. Однако налоговая инспекция пришла к выводу, что „Гарант-Лизинг“ эти работы не выполнял и выполнить не мог в связи с отсутствием материальных запасов и специализированного оборудования. Кроме того, в компании, согласно материалам суда, на тот момент трудился один человек.

Также обстоят дела и с субподрядной организацией, которая якобы привлекалась для выполнения НИОКР — ООО „Партнер-Сервис“ (с августа 2011 г. ООО „Правовой сервис“). Более того, по данным налоговой, эта организация не получила никаких средств за якобы выполненные работы. Хотя, согласно договору, заключенному с ООО „Гарант-Лизинг“, общество должно было заработать 600,8 млн рублей. Суд пришел к выводу, что работы по договору выполнялись ООО „Гиппократ“ собственными силами.