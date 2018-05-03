У физических лиц остался один день, чтобы отчитаться о доходах

Срок подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц завершается сегодня в России . 3 мая сотрудники налоговых инспекций еще примут документы от вологжан.

Налоговая кампания должна была завершиться еще 30 апреля. Но из-за переноса праздников график сдвинулся, предоставив вологжанам еще несколько дней на подготовку и сдачу документов. Сделать это можно как лично в налоговом органе , так и по почте или в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика».

Отчитаться о доходах необходимо физическим лицам, которые в 2017 году продали транспортные средства, имущество, земельные участки, если они были в собственности менее трех лет. Также декларацию должны сдать адвокаты, предприниматели, нотариусы, лица, получившие доход от выигрыша в лотерею, сдачи в аренду имущества, предоставления образовательных или медицинских услуг.

Напомним, что для получения налоговых вычетов направлять декларацию можно в течение всего года.