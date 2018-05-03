С начала года в «Лужниках» ввели в строй четыре фонтана

В апреле заработал фонтан «Каменный цветок», напомнил чиновник, подчеркнув, что внешний вид фонтана был воссзодан максимально точно при современной технической составляющей.

В тестовом режиме работает новый «сухой» фонтан между входным павильоном у метро «Воробьевы горы» и Многофункциональным плавательным центром. Этот фонтан будет работать в обычном режиме днем — из-под земли будут бить 144 струи в разном ритме, а вечером будут включать подсветку.

В ходе реконструкции «Лужников» был восстановлен исторический облик 11 фонтанов, сообщил Хуснуллин.