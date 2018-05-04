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ОНФ призывает принять меры по сохранению ленточных боров в Алтайском крае
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ОНФ призывает принять меры по сохранению ленточных боров в Алтайском крае 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Боры отнесены к отдельной категории ценных лесов и нуждаются в особой защите, но остаются сырьевой базой для заготовки древесины в промышленных масштабах, которая ведется в том числе и на особо охраняемых природных территориях.
Эксперты ОНФ в Алтайском крае предложили комплекс мер по сохранению полезных функций и рациональному использованию ленточных боров. Предложения были рассмотрены в январе 2018 года на заседании научно-технического совета при Рослесхозе, по итогам которого было дано поручение подготовить конкретные решения в течение месяца, но они так и не приняты.
По словам координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, проблема сохранения ленточных боров в Алтайском крае актуальна уже не один год и все это время находится на контроле экспертов ОНФ.
"Конкретные меры, необходимые для сохранения ленточных боров, разработаны учеными-лесоводами и экспертами, работающими непосредственно в Алтайском крае. ОНФ полностью поддерживает их предложения и обращается к Минприроды России и Рослесхозу с просьбой принять необходимые меры", — подчеркнул Дмитрий Миронов.
Он пояснил, что федеральные ведомства должны внести изменения в свои приказы: выделить ленточные боры в отдельный лесной район, повысить возрасты рубок и увеличить нормативы противопожарного обустройства лесов. Также, по словам Миронова, нужно установить особые правила использования, охраны, защиты и воспроизводства ленточных боров, выделить особо защитные участки лесов для сохранения их биологического разнообразия и средозащитных функций.
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