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Замначальника УМВД по Краснодару уволили в связи с утратой доверия
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Замначальника УМВД по Краснодару уволили в связи с утратой доверия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Живая Кубань
СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. Заместитель начальника УМВД России по городу Краснодару уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в связи с утратой доверия, так как его близкая родственница работала в курируемом им подразделении, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.
По сообщению ведомства, в ГУМВД России по Краснодарскому краю прошла служебная проверка в отношении заместителя начальника УМВД России по Краснодару.
"При проведении служебной проверки установлено, что близкая родственница заместителя начальника, в нарушение нормативно-правовых актов МВД России, на протяжении двух месяцев несла службу в курируемом им подразделении. Данный факт мог привести к личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей и конфликту интересов. В настоящее время заместитель руководителя уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в связи с утратой доверия", — говорится в сообщении.
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