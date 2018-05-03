В гимназии №1517 пожилые люди изучают иностранный язык

В рамках проекта «Московское долголетие» для пенсионеров района Хорошево-Мневники в гимназии № 1517 организовали курсы иностранного языка.

Занятия проводит педагог Светлана Машарова. Она показывает видеоролики на английском при помощи интерактивной доски.

Занятиями педагог довольна — ее внимательно слушают и всегда выполняют домашнее задание. В силу возраста новые темы осваивают не так быстро, как школьники, но это с лихвой окупается трудолюбием.

— Год назад вышла на пенсию и сразу стала искать интересные программы. Занимаюсь скандинавской ходьбой в Серебряном Бору и с недавнего времени хожу сюда на английский, — призналась участница проекта Алла Винницкая.

В Северо-Западном округе в новые кружки и студии по проекту «Московское долголетие» записалось больше 7500 человек. (ск)