Ещё
В гимназии №1517 пожилые люди изучают иностранный язык
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В гимназии №1517 пожилые люди изучают иностранный язык 

Управа района Хорошево-Мневники 38 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В рамках проекта «Московское долголетие» для пенсионеров района Хорошево-Мневники в гимназии № 1517 организовали курсы иностранного языка.
Занятия проводит педагог Светлана Машарова. Она показывает видеоролики на английском при помощи интерактивной доски.
Занятиями педагог довольна — ее внимательно слушают и всегда выполняют домашнее задание. В силу возраста новые темы осваивают не так быстро, как школьники, но это с лихвой окупается трудолюбием.
— Год назад вышла на пенсию и сразу стала искать интересные программы. Занимаюсь скандинавской ходьбой в Серебряном Бору и с недавнего времени хожу сюда на английский, — призналась участница проекта Алла Винницкая.
В Северо-Западном округе в новые кружки и студии по проекту «Московское долголетие» записалось больше 7500 человек. (ск)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Специалисты проверили безопасность дна пляжей в Хорошево-Мневниках В СЗАО салют в честь Дня Победы будут запускать с 3 площадок Центр госуслуг на Маршала Жукова будет «отдыхать» только 1 и 9 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии143
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе326
В России может появиться новый налог56
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы104
Россияне побили рекорд бегства в США388
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение